Remontada? Bellingham erwartet "Nacht, wie geschaffen für Real"

Bei Real Madrid ist der Begriff "Remontada" laut Jude Bellingham seit Tagen in aller Munde - die Königlichen glauben an ein spektakuläres Champions-League-Comeback. "Remontada - ich habe es in dieser Woche etwa eine Million Mal gehört, ich habe eine Million Videos im Internet gesehen", sagte Bellingham über die Bezeichnung, die in Spanien für große Aufholjagden verwendet wird.