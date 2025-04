Sechs Startplätze in der Champions League? Novum in zwei Ländern möglich!

England könnte erstmals in der Geschichte der Champions League sechs Teilnehmer stellen und damit in der kommenden Saison für ein Novum sorgen.

Neben den vier garantierten Startplätzen hat die Premier League bereits einen fünften Teilnehmer aufgrund des starken Abschneidens in dieser Europapokal-Saison sicher, dazu könnten sich Manchester United oder Tottenham Hotspur über die Europa League für die Königsklasse qualifizieren.

Beide Teams straucheln in der Liga gewaltig (Platz 14 und 15), stehen dafür aber im Halbfinale der Europa League. Der Sieger des Wettbewerbs darf im kommenden Jahr in der Champions League starten.

Bundesliga wieder auf vier Plätze zurückgestuft

Bilbao wiederum könnte für sechs Startplätze in Spanien sorgen. Neben einem Sieg in der Europa League müsste der Klub dafür allerdings noch aus den ersten vier Rängen in LaLiga rutschen. Derzeit hat er aber sechs Punkte Vorsprung auf Platz fünf.