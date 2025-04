Comeback von ter Stegen? Flick legt sich fest

„Wojciech Szczesny wird in der Champions League spielen, das ist klar“, sagte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Dienstag: „Ob wir irgendwann in der Liga tauschen, werden wir sehen. Das wird dann die nächste Situation sein.“

Comeback von ter Stegen in der Liga?

In der Liga stehen für den spanischen Tabellenführer beginnend mit dem Auswärtstrip zu Real Valladolid am Samstag noch fünf Partien an, die letzte am 25. Mai bei Athletic Bilbao.