Tochter von England-Star sorgt für kuriosen TV-Moment

Ein Anruf seiner Tochter bringt TV-Experte Jamie Carragher mitten in der Liveübertragung in Verlegenheit.

Es menschelt mal wieder in der Champions-League -Show von CBS . Am Mittwoch erhielt der frühere England-Star Jamie Carragher während der Livesendung einen Anruf von seiner 20-jährigen Tochter Mia.

Mitten in einer Anmoderation von Kate Scott schrillte plötzlich Carraghers Smartphone mit einem lauten Klingelton. „Oh mein Gott, das ist eine Todsünde des Fernsehens“, sagte Scott und fragte: „Wer ist es?“

Seine Tochter wollte lediglich wissen, wo sich ihre Mutter gerade aufhalte. „Ich weiß nicht, ich bin in London im Studio“, sagte Carragher und stellte das Gespräch auf Bitten von Moderatorin Scott und nach Nachfrage an seine Tochter auf laut.

Tochter überrascht Carragher: „Tut mir so leid“

Als Mia Carragher realisierte, dass sie mit ihrem Anruf gerade wirklich eine Live-Show gecrasht hatte, sagte sie: „Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung.“

Scott nutzte die Gelegenheit und wollte wissen, ob der frühere englische Nationalspieler denn privat auch manchmal so ein bisschen kantig sei wie im TV-Studio. „Er ist liebenswürdig“, sagte Mia.

„Ich liebe dich mehr als alles andere, mein Mädchen. Was für ein Star“, sagte der stolze Papa Carragher daraufhin. „Es gibt nichts, was dieses Mädchen jemals falsch machen könnte. Ich kann sie niemals anschreien, es fällt mir schwer, dich anzuschreien, nicht wahr?“ Sie stimmte zwar zu, meinte aber auch, dass er „ab und zu“ auch mal laut werden könne. Bevor sie auflegte, verabschiedete sie sich mit „Ich liebe dich“ von ihrem Vater.

Besonderes Interview: Villa-Profi von Schwester interviewt

Später kam es dann nach dem 1:3 von Aston Villa bei Paris Saint-Germain zu einem besonderen Interview bei CBS . Hannah Cash interviewte ihren Bruder Matt Cash, Rechtsverteidiger bei Villa. „Ich bin so stolz auf dich“, sagte sie nach dem Gespräch und umarmte ihren Bruder.

Die Übertragungen des US-amerikanischen Senders sorgen immer wieder aufgrund des hohen Unterhaltungswerts für Schlagzeilen - so zum Beispiel ein besonders launiges Interview von Bayern-Star Thomas Müller im vergangenen Jahr.

Für Wirbel sorgte Liverpool-Legende Carragher zudem, als er in der vergangenen Saison nach dem PSG-Gastspiel in Dortmund in mutmaßlich alkoholisiertem Zustand die Interviews führte, nachdem er zuvor die Partie auf der Dortmunder Südtribüne verfolgt hatte.