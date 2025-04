Van Bommel schwärmt: Lamine Yamal besser als Messi

Heute sehe er das schon so, ergänzte der Niederländer, aber bis zu Messis Status sei es für Yamal noch ein langer Weg: „Was in Zukunft noch passiert, über die nächsten Jahre, da muss er schon noch Großes zeigen.“

Kramer über Yamal: „Noch ein weiter Weg zu gehen“

Auch Kramer meinte: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal einen Spieler mit Messi vergleiche, aber wenn ich ihm zusehe muss ich das ein bisschen tun. Das ist schon sehr krass.“

Dennoch mahnte Kramer ebenfalls: „Wenn Yamal auf die Statistik von Messi kommen möchte, dann muss er in den nächsten 20 Jahren 40 Tore plus pro Saison machen. Daran sieht man, was Messi für ein Spieler war.“