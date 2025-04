Zwei Freistoßtore von Rice: Arsenal versenkt Real

Während Arsenal, das weiter ohne den verletzten Nationalspieler Kai Havertz spielen muss, nach dem Sieg immer mehr vom erstmaligen Gewinn des Henkelpotts träumt, steht Real nach der Klatsche mit dem Rücken zur Wand. Im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) braucht das Starensemble von Trainer Carlo Ancelotti schon ein Wunder im eigenen Bernabéu, soll der Einzug in das Halbfinale noch gelingen. Fehlen wird dabei Eduardo Camavinga, der kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (90.+4) sah.

Arsenal startete offensiv - und profitierte in den ersten Minuten fast von einem Fehler von Reals DFB-Star Antonio Rüdiger. Nach einer Hereingabe von Bukayo Saka schoss der 32-Jährige seinen Teamkollegen Camavinga an, der Ball ging im Anschluss aber knapp am Tor vorbei (6.). Die Gastgeber blieben am Drücker, verpassten es aber, sich klare Torchancen zu erspielen. Dafür vergab auf der Gegenseite Superstar Kylian Mbappé die große Chance zur Führung (31.).