Aufatmen bei PSG: Dembélé wieder im Training

Der französische Meister Paris Saint-Germain kann sich im Kampf um das Champions-League-Finale offenbar wieder auf Schlüsselspieler Ousmane Dembélé verlassen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, nahm der Offensivakteur am Dienstag zum zweiten Mal in Folge ohne Beeinträchtigungen am Training des Teams von Trainer Luis Enrique teil. Dembélé hatte zuletzt mit einer Muskeldehnung zu kämpfen und deswegen auch am Samstag gegen Racing Straßburg (1:2) gefehlt.

Am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen den FC Arsenal (21.00 Uhr/DAZN) dürfte er also wieder in der Startelf stehen. Im Hinspiel hatte der Ex-BVB-Profi das entscheidende Tor erzielt. Insgesamt steht er in der Königsklasse nach 13 Einsätzen bei acht Treffern und drei Assists.