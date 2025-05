Champions League: Das Finale PSG vs. Inter heute live im TV, Stream und Ticker

Die erste Champions-League -Saison im neuen Format mit Liga findet am Samstagabend in der Münchner Allianz Arena ihren krönenden Abschluss. Dort findet das große Finale der Königsklasse zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand statt ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

Paris hatte sich im Halbfinale gegen den FC Arsenal durchgesetzt, während Inter den FC Barcelona in zwei epischen Partien niedergerungen hatte. Die Franzosen haben in dieser Champions-League-Saison bereits fünf Niederlagen kassiert – unter anderem in München. Ganz anders sah es bei den Italienern aus: Sie unterlagen nur in der Gruppenphase gegen Bayer 04 Leverkusen und überstanden die K.-o.-Phase ohne Niederlage.