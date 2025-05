Champions League: Inter - Barcelona LIVE im TV, Stream & Liveticker

Am heutigen Abend steht im Stadio Giuseppe Meazza ein historisches Duell an, wenn Inter Mailand den FC Barcelona im Halbfinale der UEFA Champions League empfängt (ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

Es ist das 18. Aufeinandertreffen der beiden europäischen Giganten in einem Hauptwettbewerb, womit sie sich in einer exklusiven Liste von Begegnungen befinden, die nur von Duellen wie Bayern München gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Real Madrid übertroffen werden. Die vergangenen beiden Partien zwischen Inter und Barcelona endeten jeweils mit einem spektakulären 3:3 (inklusive des Hinspiels), was die Erwartungen für ein weiteres torreiches Spiel hochschraubt.

Champions League: So verfolgen Sie heute Inter - Barcelona LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Mannschaft von Simone Inzaghi kann mit einer beeindruckenden Heimserie in die Partie gehen. Inter Mailand ist in den letzten 15 Heimspielen der UEFA Champions League ungeschlagen und hat neun ihrer letzten elf europäischen Halbfinal-Heimspiele gewonnen. Diese Serie verleiht den Italienern nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch eine solide Grundlage, um gegen einen offensivstarken FC Barcelona zu bestehen. Besonders Denzel Dumfries, der im Hinspiel einen Doppelpack erzielte, könnte erneut eine Schlüsselrolle spielen und Geschichte schreiben, indem er im Rückspiel trifft.

Barcelona: Offensivkraft und Auswärtsschwäche

Unter der Leitung von Hans-Dieter Flick hat der FC Barcelona in dieser Champions-League-Saison bereits 40 Tore erzielt, eine beeindruckende Leistung, die nur von wenigen Teams in der Vergangenheit übertroffen wurde. Spieler wie Raphinha, der an 20 Toren direkt beteiligt war, und der junge Lamine Yamal, der als Teenager fünf Tore erzielte, sind zentrale Figuren in Barcelonas Angriffsspiel. Dennoch bleibt die Auswärtsschwäche der Katalanen ein Thema, da sie nur eines ihrer sechs Auswärtsspiele gegen Inter Mailand gewinnen konnten und insgesamt nur fünf Siege in 24 Auswärtsspielen in Italien verbuchen können.