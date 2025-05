Champions League heute: PSG - Arsenal LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 07.05.2025 • 18:00 Uhr Paris Saint-Germain empfängt heute den FC Arsenal. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Parc des Princes. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Abend empfängt Paris Saint-Germain den FC Arsenal im Parc des Princes zum Rückspiel des Champions League-Halbfinales (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach dem knappen 1:0-Hinspielsieg in London, der den ersten Erfolg der Pariser gegen die Gunners im sechsten Anlauf markierte, hofft das Team von Trainer Luis Enrique Martínez García auf die zweite Finalteilnahme in der Vereinsgeschichte.

PSG hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nach einem Auswärtssieg in der K.o.-Phase auf europäischer Bühne meist weiterkommen, doch die Erinnerung an das Aus gegen Manchester United 2018/19 mahnt zur Vorsicht.

Ein entscheidender Faktor für Paris Saint-Germain könnte erneut João Neves sein, der in dieser Champions League-Saison mit beeindruckenden 51 Tacklings und über 756 intensiven Pressingaktionen glänzt. Neves ist damit der aktivste Mittelfeldspieler in diesen Kategorien seit Arturo Vidal in der Saison 2014/15.

Seine Fähigkeit, den Gegner unter Druck zu setzen und Ballgewinne zu forcieren, wird gegen die technisch versierten Gunners von großer Bedeutung sein. Zudem hat PSG mit Ousmane Dembélé einen weiteren Trumpf in der Offensive, der mit acht Toren in dieser Saison bereits eine herausragende Leistung gezeigt hat.

Arsenal hofft auf Auswärtsstärke und Declan Rice

Der FC Arsenal, unter der Leitung von Mikel Arteta, wird alles daransetzen, die Serie von vier aufeinanderfolgenden Auswärtssiegen in der Champions League auszubauen. Eine solche Erfolgsserie gelang den Gunners in europäischen Hauptwettbewerben noch nie.

Besonders Declan Rice könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen, nachdem er im Hinspiel die meisten linienbrechenden Pässe im letzten Drittel und die meisten Pässe beider Teams spielte. Rice hat in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass er in der Lage ist, entscheidende Pässe zu liefern, die zu Torschüssen und Toren führen.

Champions-League-Finale: Historische Herausforderungen für beide Teams

Beide Mannschaften stehen vor der Herausforderung, ihre zweite Finalteilnahme in der UEFA Champions League zu erreichen. Während PSG bereits 2019/20 im Finale stand und gegen den FC Bayern verlor, liegt Arsenals letzte Finalteilnahme fast zwei Jahrzehnte zurück, in der Saison 2005/06. Die Statistik spricht jedoch gegen die Gunners, die nach einer Hinspiel-Heimniederlage noch nie weiterkamen.

Ein Sieg im Parc des Princes wäre für Arsenal nicht nur ein historischer Erfolg, sondern auch ein wichtiger Schritt, um die jüngsten Auswärtsniederlagen gegen französische Teams vergessen zu machen. Paris hingegen möchte die Heimstärke unter Beweis stellen, trotz der zwei Niederlagen in dieser Saison im eigenen Stadion.

Wird Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird PSG gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal im Liveticker bei SPORT1