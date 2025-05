Champions League: Neue Regel für kommende Saison?

Asya Menekse 31.05.2025 • 18:25 Uhr Nach der ersten Saison mit dem neuen Ligasystem in der Champions League plant die UEFA offenbar bereits die erste Regeländerung für die nächste Spielzeit.

Die erste Champions-League-Saison mit neuem Ligasystem endet mit dem Finale in München (Paris Saint-Germain - Inter Mailand ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die UEFA zog eine positive Bilanz, will aber offenbar Anpassungen vornehmen. Nach SportBild-Informationen wird es in der nächsten Saison eine neue Heimrecht-Regel in der Königsklasse geben. Bis auf die Zustimmung des Exekutivkomitees des Verbands, die als Formsache gilt, sei die Änderung schon beschlossen.

Die Teams, die nach der Liga-Phase unter den ersten Acht stehen, werden demnach in Zukunft mit Heimrecht belohnt. In K.o.-Spielen erhalten sie in den Rückspielen das Heimrecht gegen schlechter platzierte Teams, was bisher nur für das Achtelfinale galt.

Finalisten hatten Heimrecht im Rückspiel

In der noch laufenden Saison war dies ein Kritikpunkt. Der FC Barcelona (Platz zwei) musste trotz besserer Platzierung im Halbfinal-Rückspiel in Mailand (Platz vier) spielen. Auch der FC Arsenal (Platz drei) trat im Halbfinal-Rückspiel auswärts in Paris (Platz 15) an. Inter und PSG setzten sich bekanntlich durch.

Entsprechend würden kommende Saison bessere Platzierungen belohnt werden. Die Statistik spricht eine eindeutige Sprache: Die Siegquote in europäischen Vereinswettbewerben ist höher, wenn Vereine im Rückspiel im eigenen Stadion spielen.

