Champions League: PSG stürmt zu historischem Titel! Einstiger Bayern-Flirt glänzt

Paris Saint-Germain gewinnt erstmals die Champions League. Das Finale gegen Inter Mailand dominiert PSG von Beginn an - ein früherer Bayern-Flirt glänzt in München.

PSG-Star Vitinha sprachlos

Bayern buhlte um Doués Dienste

Mit dem Triumph in München ist PSG 14 Jahre nach dem Einstieg des katarischen Staatsfonds am Ziel seiner Träume.

Bitterer Abend für Bisseck

PSG dominiert von Beginn an

Ein Zuckerpass des genialen Spielmachers Vitinha, am Mittwoch an gleicher Stelle mit Portugal deutscher Halbfinal-Gegner im Final Four der Nations League, riss den Abwehrverbund in Stücke. Der angespielte Doué legte quer, Hakimi musste nur noch einschieben. Wegen seiner Vergangenheit bei Inter hob der Torschütze entschuldigend die Hände, statt zu jubeln.