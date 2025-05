CL-Finale: Bisseck zunächst auf der Bank

Fußball-Nationalspieler Yann Bisseck sitzt beim Champions-League-Finale zwischen seinem Klub Inter Mailand und Paris Saint-Germain wie erwartet zunächst auf der Bank. Inter-Trainer Simone Inzaghi verzichtet in der Startaufstellung auf den 24 Jahre alten Verteidiger, der als einziger deutscher Profi im Endspiel von München (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) steht. Mit Mailand hatte Bisseck im Viertelfinale den FC Bayern ausgeschaltet (2:1/2:2).

In Torwart Yann Sommer und Abwehrspieler Benjamin Pavard stehen bei Inter zwei frühere Münchner in der Anfangsformation. Wie Paris kann Inter um Kapitän Lautaro Martínez seine beste Elf aufbieten. PSG-Trainer Luis Enrique entschied sich in der Offensive neben Ousmane Dembélé und Chwitscha Kwarazchelia für Desiré Doué anstelle von Bradley Barcola. - Die Aufstellungen: