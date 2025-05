Dietmar Hamanns Moment für die Ewigkeit: "Für diesen einen Auftritt war er gut"

Dietmar Hamann setzte in seiner Karriere so einige Glanzlichter. Sein größter Moment ist eng verbunden mit einem der irrsten Endspiele der Champions-League-Geschichte.

Fußballfans müssen nicht lange überlegen, um die drei berühmtesten Momente in der Karriere von Dietmar „Didi“ Hamann aufzuzählen.

Im April 1995 kostete seine Einwechslung in Frankfurt die Bayern einen 5:2-Sieg, denn er war der eine Amateur zu viel und das Spiel wurde annulliert und mit 0:2 gewertet. Im Oktober 2000 war sein Freistoßhammer im DFB-Trikot zum 1:0-Sieg über England das letzte Tor, das im alten Wembley-Stadion fiel, es wurde anschließend abgerissen. Daraus machte ein kreativer Schreiberling: „Didi schwang die Abrissbirne.“

„Didi war damals schon ein Opa“

Allerdings begann der größte Tag im Fußballerleben des Didi Hamann mit einer Enttäuschung. Er hatte eigentlich damit gerechnet, gegen den AC Mailand in der Startformation des FC Liverpool, für den er seit 1999 spielte, zu stehen.

Doch Trainer Rafa Benitez entschied sich anders und erläuterte das später so: „Didi war damals schon ein Opa. Er hatte keine Puste mehr für eine ganze Saison.“ Hamann war fast 32 und seine Puste würde noch für vier Jahre in der Premier League reichen – aber der Erfolg gab Benitez recht.

Der bestand darin, in der Halbzeit eines scheinbar verlorenen Spiels die richtigen Worte zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Liverpool war gegen „die Weltauswahl“ (Hamann) von Milan unter die Räder gekommen, lag nach 53 Sekunden bereits zurück und zur Pause stand es 0:3.

In der Geschichte der Champions League und des ihr vorgeschalteten Landesmeister-Pokals (1955-1993) hatte noch keine Mannschaft einen solchen Vorsprung im Finale verspielt – meist gab es ihn gar nicht. In Istanbul aber schien ein Klassenunterschied zu bestehen an jenem Tag zwischen dem italienischen Meister und dem Vierten der Premier League.