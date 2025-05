Ein stiller PSG-Held

Dieser zeigte neben seinem Tor, übrigens das erste in seinem 46. Spiel in der Königsklasse, als „Herrscher im Mittelfeld“ ( Le Figaro ) eine starke Partie.

Enrique sortierte ihn einst aus

Genau das bringt es auf den Punkt. In einem Mittelfeld neben den Portugiesen Vitinha und Joao Neves gilt der 29 Jahre alte Linksfuß, der 2022 für 22,5 Millionen Euro aus Neapel an die Seine kam, nicht als schillernd oder besonders aufregend, dennoch setzt Trainer Luis Enrique konsequent auf Fabián.

In der laufenden Saison verzeichnet er über 50 Pflichtspiele für die Hauptstädter, erzielte dabei 14 Torbeteiligungen. In der Champions League stand er in 13 von 16 Spielen in der Startelf und war ein Garant für den erfolgreichen Lauf von PSG.