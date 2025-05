"Entbehrt jeder Logik": Sammer-Klartext zu ter Stegen

Beim 2:1-Auswärtssieg in Valladolid feierte Marc-André ter Stegen sein Comeback im Tor des FC Barcelona. Der gebürtige Mönchengladbacher kehrte nach 223 Tagen Verletzungspause zurück in den Kasten - und bleibt für das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Inter Mailand dennoch außen vor.

„Zu 100 Prozent nachvollziehbare Entscheidung“

„Man muss sagen: Er (Szczesny, d. Red.) hat eine wahnsinnige Quote, er hat nur in Dortmund verloren. Man muss der Psychologie auch ein Stück weit Rechnung tragen. Er hat Rhythmus, bringt Sicherheit mit, hat Ausstrahlung und ist eingespielt. Marc sah am Wochenende beim Gegentor nur bedingt gut aus und hat dann hintenraus den knappen Sieg gerettet. Es ist für mich eine zu 100 Prozent nachvollziehbare Entscheidung, dass du Rhythmus vorziehst“, erklärte er in seiner Rolle als TV-Experte für Amazon Prime Video.