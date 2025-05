FC Barcelona: Rührende Geschichte hinter Lamine Yamals Name

Rührende Geschichte hinter Yamals Namen

Vor Lamine Yamals Geburt steckten seine Eltern in finanziellen Schwierigkeiten - und obwohl sie nicht in der Lage waren, Miete bezahlen zu können, nahmen sie zwei Männer in ihrem Haus auf und gaben ihnen ein Dach über dem Kopf. Die Namen der beiden: Lamine und Yamal.

Yamal? „Für mich ist er der Beste in allem“

„Bei seiner Geburt wusste ich, dass er ein Star werden würde“, hatte er während der EM 2024 erzählt. „Für mich ist er der Beste in allem, nicht nur im Fußball, sondern auch in der Liebe, als Mensch und in allem. Er ist ein Kind und hat einen Segen von Gott erhalten, was sehr wichtig ist und was wir wertschätzen müssen“.