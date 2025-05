Für besonderes Kunstwerk: Messi wählt Lieblingstor

Im Champions-League-Finale 2009 erzielte Messi ein außergewöhnliches Tor - per Kopf. Das Kunstwerk soll versteigert werden.

Im Champions-League-Finale 2009 erzielte Messi ein außergewöhnliches Tor - per Kopf. Das Kunstwerk soll versteigert werden.

Fußball-Superstar Lionel Messi hat im Rahmen der Wohltätigkeitskampagne „A Goal in Life“ der Stiftung seines Klubs Inter Miami seinen außergewöhnlichsten Treffer gewählt. „Ich habe viele Tore geschossen, die vielleicht noch schöner und wertvoller waren – auch wegen ihrer Bedeutung –, aber der Kopfball im Champions-League-Finale gegen Manchester United war immer mein Lieblingstor“, sagte der Argentinier. Am 27. Mai 2009 hatte Messi gegen die Red Devils per Kopf zum 2:0-Endstand getroffen - und dabei seinen Schuh verloren. Barca durfte damals das Triple bejubeln.