"Ich fühle mich wie Kordula": Gosens-Interview beginnt kurios

Kuriose Unterhaltung mit Robin Gosens! Der deutsche Nationalspieler wurde für ein ZDF -Interview vor dem Champions-League-Finale in München ( LIVETICKER ) aus dem DFB-Camp in Herzogenaurach geschaltet. Die Witterungsbedingungen waren bescheiden, worauf auch Moderator Jochen Breyer zu Beginn hinwies.

„Ich habe schon gehört, das Wetter ist nicht so gut wie hier in München. Es soll ein Gewitter kommen, aber im Moment ist noch alles okay?“, fragte Breyer. Gosens erwiderte scherzend: „Joa, okay so relativ. Wir fliegen fast weg. Ich fühle mich wie Kordula, die rasende Reporterin von Benjamin, aber ich kriege das ganz gut hin.“