Spektakel in Barcelona: Flick "beeindruckt", Inter "stolz"

Hansi Flick hatte nach dem wilden Spektakel gemischte Gefühle. "Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Wenn du drei Tore fängst, ist das nicht so schön", sagte der Trainer des FC Barcelona nach dem 3:3 (2:2) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand bei DAZN. Andererseits: "Die Art und Weise, wie wir spielen, das war heute schon beeindruckend."

Nach dem frühen Schock und Rückstand durch zwei Traumtore von Marcus Thuram (1.) und Denzel Dumfries (21.) habe seine Mannschaft einmal mehr Moral bewiesen. "Das Spiel muss uns Mut geben", sagte Flick. Das Rückspiel kommenden Dienstag in San Siro soll seine Mannschaft erneut "dominieren, vieles besser machen, was die Defensive betrifft - und dann versuchen wir, das bessere Ende für uns zu haben."

Yamals Traumtor (24.) leitete das Comeback ein, mit 17 Jahren und 291 Tagen avancierte er damit zum jüngsten Torschützen in einem Königsklassen-Halbfinale (zuvor Kylian Mbappé, 18 Jahre und 140 Tage). Das 2:2 von Ferrán Torres legte Yamal mustergültig auf, er scheiterte zudem zweimal an der Latte (25./87.) und hatte herausragende 102 Ballaktionen. "Lamine Yamal zeigte die Leistung seines Lebens, die an die Größten erinnerte", schrieb AS. Er sei "in der Lage, mit dem Ball Wunder zu vollbringen" (El Mundo).