"Was für ein Pech": Bitterer Abend für Bisseck

Dabei war der einzige deutsche Profi im Endspiel erst in der 54. Minute in die Partie gekommen. Doch lediglich acht Minuten nach seiner Einwechslung für Ex-Münchner Benjamin Pavard war der Abend für den 24-Jährigen schon wieder beendet.

Bisseck-Verletzung ohne Fremdeinwirkung

„Sorgenfalten bei der deutschen Mannschaft“

„Er hat am rechten Knie auch schon letzten Freitag was beim Saisonfinale in Como abbekommen. Das wäre jetzt bitter, der ist sieben Minuten im Spiel. Was für ein Pech“, litt ZDF-Kommentator Oliver Schmidt während der Szene mit.