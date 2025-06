"Härte zeigen": Matthäus mit klarer Forderung an den FC Bayern

PSG triumphiert in der Königsklasse – und das ohne die ganz großen Superstars. Daraus sollte auch der FC Bayern laut Lothar Matthäus seine Lehren ziehen.

PSG triumphiert in der Königsklasse – und das ohne die ganz großen Superstars. Daraus sollte auch der FC Bayern laut Lothar Matthäus seine Lehren ziehen.

Dass der FC Bayern beim Champions-League-Finale in der heimischen Allianz Arena nicht selbst auf dem Platz stand, war für den Klub ein schmerzhafter Moment. Bereits vor dem klaren Pariser Erfolg äußerte sich Lothar Matthäus in der Sport Bild zur strategischen Neuausrichtung von Paris Saint-Germain – und fand dabei lobende Worte: „Es war klug von PSG, die Gehaltsstruktur zu verändern.“

Ein deutlicher Hinweis auch an die Münchner, wie Matthäus weiter erklärte: „Mit Ousmane Dembélé hat der absolute Spitzenverdiener ein Gehalt, das bei Bayern mehr als ein halbes Dutzend Spieler wie Gnabry, Goretzka und Co. bekommen. Die nächsten Besserverdiener bei Paris nach Dembélé bekommen nicht mehr als in München die Profis, die schon zum hinteren Drittel des Gehälter-Rankings wie ein Upamecano zählen.“