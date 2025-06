Nach CL-Finale: 79 weitere Festnahmen in Paris

PSG war am Sonntag aus München zurückgekehrt und hatte in der französischen Hauptstadt ausgiebig gefeiert.

Im Zuge der Feierlichkeiten rund um den Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain sind in der französischen Haupstadt in der Nacht von Sonntag auf Montag weitere 79 Personen festgenommen worden.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es in Paris 491 Festnahmen gegeben. Überschattet worden war der erste Sieg von PSG in der Königsklasse zudem von zwei Todesfällen. In Dax im Südwesten Frankreichs wurde ein 17-Jähriger bei landesweiten Feiern am Samstagabend erstochen, in Paris wurde ein Mann, der auf einem E-Roller unterwegs war, von einem Auto angefahren.