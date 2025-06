Nach historischer Finalpleite: Inter will Inzaghi halten

Der italienische Fußball-Spitzenklub Inter Mailand will trotz der höchsten Niederlage einer Mannschaft in einem Champions-League-Endspiel an Trainer Simone Inzaghi festhalten. „Es war ein schlechter Abend, an dem uns der Gegner in allen Belangen überlegen war, aber das darf unsere Saison nicht zunichte machen“, sagte Präsident Giuseppe Marotta nach dem 0:5 (0:2) gegen Paris Saint-Germain bei Sky.