Party auf der Champs Elysées: PSG zurück in Paris

Am Samstag hatten die Pariser in München gegen Inter Mailand (5:0) in der Königsklasse triumphiert. Die Feierlichkeiten in Frankreich wurden daraufhin von Ausschreitungen und zwei Todesfällen überschattet: In Paris kam ein Mann ums Leben und nach Zusammenstößen mit der Polizei gab es in der französischen Hauptstadt 491 Festnahmen, wie das Innenministerium mitteilte.