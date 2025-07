Champions League startet: Weiter Weg in die Ligaphase

SID 07.07.2025 • 10:39 Uhr Die kleinen europäischen Ligen geben den Startschuss für den Topwettbewerb. Die Hochkaräter steigen erst mit der Ligaphase ein.

Die neue Saison in der Champions League beginnt - und der Titelverteidiger ist noch nicht einmal in der Sommerpause: Während Paris St. Germain in den USA um den Titel bei der Klub-WM spielt, starten die ersten Teams bereits in den wichtigsten europäischen Fußball-Klubwettbewerb.

Die erste Runde der Qualifikation für die Königsklasse startet am Dienstag, mit dabei sind Teams wie Schwedens Vertreter Malmö FF, Vikingur Göta von den Färöern oder der FC Differdingen 03 aus Luxemburg. Der Weg in die Hauptrunde ist weit. Es folgen die zweite und dritte Qualifikationsrunde, ehe in den Play-offs Ende August die Tickets für die Ligaphase mit 36 Teams vergeben werden.