28 Elfmeter! Fußballzwerg schreibt Champions-League-Geschichte

Der maltesische Meister Hamrun Spartans hat in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League ein kurioses Kapitel Fußballgeschichte geschrieben.

Mehr Elfmeter wurden in einem Qualifikationsspiel zur Königsklasse noch nie gebraucht, um den Sieger zu ermitteln (Quelle: transfermarkt.de). In der zweiten Runde der Saison 2010/11 waren es beim 9:8 von Lech Posen gegen FK Keshla 22 Versuche, in der ersten Runde der Saison 1993/94 zwischen NK Olimpija und Skonto Riga (10:11) 24.