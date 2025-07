Trotz Rückstand: Salzburg in CL-Quali auf Kurs

SID 23.07.2025 • 21:24 Uhr Behauptet sich RB auch im Rückspiel, warten noch zwei weitere Runden zur erneuten Teilnahme an der Champions League.

Red Bull Salzburg hat sich in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League eine glänzende Ausgangslage verschafft. Die Mannschaft des ehemaligen Bochumer Trainers Thomas Letsch gewann beim norwegischen Vizemeister Brann Bergen 4:1 (0:1) und bewies dabei in der zweiten Hälfte Moral und Effizienz. Dem österreichischen Vizemeister winkt nun die dritte Quali-Runde gegen Club Brügge, mindestens aber die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League.

Zwei frühere Bundesliga-Profis waren für die Gäste erfolgreich: Der Ex-Mainzer Karim Onisiwo (61.) traf per Flugkopfball zum 2:1, der ehemalige Union-Stürmer Yorbe Vertessen (87.) staubte zum 3:1 ab. Zuvor hatte Dorgeles Nene (58.) mit einem sehenswerten Volley den Ausgleich erzielt, den Schlusspunkt setzte Maurits Kjaergaard (90.+2) per Foulelfmeter. Saevar Atli Magnusson (20. ) hatte die Norweger nach einem folgenschweren Patzer von Jacob Rasmussen in Führung gebracht.