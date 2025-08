16-jähriges Wunderkind lässt Außenseiter weiter träumen

Ein 16 Jahre altes Wunderkind lässt Außenseiter Kairat Almaty aus Kasachstan weiter von der Teilnahme an der Champions-League-Ligaphase träumen. Seine Zukunft ist schon geregelt.

Ein 16 Jahre altes Wunderkind lässt Außenseiter Kairat Almaty aus Kasachstan weiter von der Teilnahme an der Champions-League-Ligaphase träumen. Seine Zukunft ist schon geregelt.

In der 90. Minute zu einem womöglich entscheidenden Elfmeter anzutreten - da zittern manchem Routinier durchaus mal die Knie. Nicht so Dastan Satpaev . Und das mit 16 Jahren.

Als wäre es ein Kinderspiel, übernahm der Teenager kurz vor Schluss beim Stand von 0:0 in der dritten Quali-Runde der Champions League zwischen seinem Klub Kairat Almaty und Slovan Bratislava , immerhin vergangene Saison Teilnehmer der Ligaphase, Verantwortung und trat zum Punkt.

Satpaev glänzt in der Champions-League-Quali

Tief in der Nachspielzeit hätte er seinem Märchen noch ein weiteres Kapitel hinzufügen können, aber seine artistische Vorarbeit für das vermeintliche 2:0, bei der der junge Angreifer einen langen Ball gerade noch von der Torauslinie kratzte und zurücklegte, wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

So blieb es beim 1:0-Sieg für den Außenseiter aus Kasachstan. Für Satpaev war es in der CL-Quali im fünften Spiel bereits der dritte Treffer, zudem bereitete er ein weiteres Tor vor.

Zukunft liegt beim FC Chelsea

Bis auch Satpaev die Fans an der Stamford Bridge beeindrucken kann, wird er noch weiterhin für Kairat Almaty auflaufen - und mithelfen, den Traum von der ersten Teilnahme an einer CL-Ligaphase am Leben zu halten.