Champions League: Gegner fix! Auf den BVB warten zwei Ex-Stars

SPORT1 28.08.2025 • 20:02 Uhr Der BVB bekommt es in der Champions League mit den Klubs einiger Ex-Stars zu tun. Lars Ricken reagiert auf die Königsklassen-Auslosung - und warnt vor allem vor den Auswärtsaufgaben.

Borussia Dortmund darf sich in der Ligaphase der Champions League auf ein Wiedersehen mit den beiden Ex-Stürmern Erling Haaland und Youssoufa Moukoko freuen.

Denn der BVB muss in der Königsklasse unter anderem bei Haalands Manchester City sowie Moukokos FC Kopenhagen antreten. Das ergab die elektronische Auslosung am Donnerstagabend in Monaco.

Mit Juventus Turin und Tottenham Hotspur haben die Dortmunder einige knifflige Auswärtsspiele vor der Brust. Vor heimischer Kulisse empfängt der BVB dagegen Vorjahresfinalist Inter Mailand.

BVB-Boss Ricken: „Davon träumst du als kleines Kind“

„ManCity, Inter, Juventus, Tottenham - das ist Champions League. Davon träumst du als kleines Kind. Und wir treten natürlich an, um die nächste Runde zu erreichen. Gerade auswärts werden unsere Duelle sehr herausfordernd sein“, wird BVB-Geschäftsführer Lars Ricken auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Jede Mannschaft hat jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspiele gegen insgesamt acht Gegner. Die 36 Teams werden in einer Tabelle geführt, die besten acht qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 bestreiten Playoff-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze.

Alle BVB-Gegner in der Übersicht: