Champions League: Auslosung heute LIVE im TV, Ticker & Stream - mit FC Bayern & BVB

SPORT1 28.08.2025 • 15:00 Uhr Auf wen treffen die deutschen Teams in der Champions League? SPORT1 begleitet heute die CL-Auslosung mit FC Bayern & BVB im LIVETICKER.

Der Kampf um Europas Fußball-Krone geht in die nächste Runde: In wenigen Wochen startet die Champions League in ihre neue Saison. Vom 16. bis 18. September steigt der erste von acht Spieltagen, der seit vergangenem Jahr neu etablierten Ligaphase.

Gegen welche Teams müssen die deutschen Vertreter antreten? SPORT1 begleitet die Auslosung ab 18 Uhr im Liveticker.

Champions League: Auslosung der Ligaphase im TV, Livestream und Ticker

TV : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Livestream : Sky, DAZN, ZDF, UEFA.tv

: Sky, DAZN, ZDF, UEFA.tv Liveticker: SPORT1

Dabei erfolgt die Ziehung der Kugeln im Grimaldi Forum in Monaco nicht mehr händisch, stattdessen teilt ein Computer per Zufall den Teams ihre Gegner zu.

In dem Ligasystem mit 36 qualifizierten Mannschaften wird jeder Verein jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspiele bestreiten. Jede Mannschaft bekommt es dabei mit zwei Gegnern aus jedem Lostopf zu tun.

CL-Auslosung: FC Bayern, BVB, Bayer & Eintracht vertreten Bundesliga

Die Bundesliga ist in der kommenden Saison mit vier Teams vertreten. Neben Meister Bayern München treten auch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund an.

Sicher in der K.o.-Phase stehen nach dem letzten Spieltag die besten acht Teams der Abschlusstabelle. Die Plätze neun bis 24 spielen in einer Playoff-Runde die weiteren K.o.-Teilnehmer aus.

Das Finale der kommenden Saison steigt übrigens am 30. Mai 2026 in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Die Lostöpfe in der Übersicht: