Der Kampf um Europas Fußball-Krone geht in die nächste Runde: In wenigen Wochen startet die Champions League in ihre neue Saison. Vom 16. bis 18. September steigt der erste von acht Spieltagen, der seit vergangenem Jahr neu etablierten Ligaphase.
Champions League: Auslosung heute LIVE im TV, Ticker & Stream - mit FC Bayern & BVB
Auslosung zur Champions League heute
Gegen welche Teams müssen die deutschen Vertreter antreten? SPORT1 begleitet die Auslosung ab 18 Uhr im Liveticker.
Champions League: Auslosung der Ligaphase im TV, Livestream und Ticker
- TV: Sky, DAZN
- Livestream: Sky, DAZN, ZDF, UEFA.tv
- Liveticker: SPORT1
Dabei erfolgt die Ziehung der Kugeln im Grimaldi Forum in Monaco nicht mehr händisch, stattdessen teilt ein Computer per Zufall den Teams ihre Gegner zu.
In dem Ligasystem mit 36 qualifizierten Mannschaften wird jeder Verein jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspiele bestreiten. Jede Mannschaft bekommt es dabei mit zwei Gegnern aus jedem Lostopf zu tun.
CL-Auslosung: FC Bayern, BVB, Bayer & Eintracht vertreten Bundesliga
Die Bundesliga ist in der kommenden Saison mit vier Teams vertreten. Neben Meister Bayern München treten auch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund an.
Sicher in der K.o.-Phase stehen nach dem letzten Spieltag die besten acht Teams der Abschlusstabelle. Die Plätze neun bis 24 spielen in einer Playoff-Runde die weiteren K.o.-Teilnehmer aus.
Das Finale der kommenden Saison steigt übrigens am 30. Mai 2026 in der ungarischen Hauptstadt Budapest.
Die Lostöpfe in der Übersicht:
- Topf 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, FC Liverpool, Inter Mailand, FC Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona
- Topf 2: FC Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, FC Villarreal, Benfica Lissabon, Juventus Turin, Eintracht Frankfurt, Club Brügge
- Topf 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, SSC Neapel, Sporting Lissabon, Olympiakos Piräus, Slavia Prag, Bodö/Glimt, Olympique Marseille
- Topf 4: FC Kopenhagen, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, US Saint-Gilloise, Qarabag Agdam, Athletic Bilbao, Newcastle United, FC Pafos, Kairat Almary