Champions League: Kultformat Fantalk zurück im Free-TV auf SPORT1!

SPORT1 26.08.2025 • 18:06 Uhr Der „Fantalk“ startet am 17. September 2025 live im Free-TV auf SPORT1. Die 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid wird wieder zur Heimstätte des Kult-Talks.

Der „Fantalk“ ist zurück! Ab Mittwoch, 17. September 2025, feiert das beliebte Kultformat sein Comeback live im Free-TV auf SPORT1.

Gesendet wird künftig immer mittwochs parallel zur UEFA Champions League – bei entsprechender Spielansetzung in der Königsklasse gegebenenfalls auch dienstags.

Mit der Rückkehr zur 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid kehrt die Talkrunde in ihre ursprüngliche Heimat zurück und erfüllt damit einen Herzenswunsch der Fans.

Back to the roots: Live aus der 11 Freunde Bar

Wenn am 17. September die Champions-League-Saison startet, wird die 11 Freunde Bar wieder zum zentralen Treffpunkt für Fußballbegeisterte.

Der „Fantalk“ bleibt seinem Erfolgsrezept treu: authentische Meinungen, hitzige Diskussionen und eine einmalige Fankultur.

„Unsere Community hat sich das Comeback gewünscht – und wir liefern! Der Fantalk ist seit über zehn Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fußball-Unterhaltung und einzigartig in seiner Authentizität“, sagt Andreas Gerhardt, Director Chief Content & Distribution Officer bei SPORT1. „Mit der Rückkehr in die 11 Freunde Bar bringen wir das Format dorthin zurück, wo es begonnen hat – und wo es für Fans und Gäste noch immer am emotionalsten ist.“

SPORT1 Fantalk: Einzigartig im deutschen TV

Seit seiner Premiere im Jahr 2013 hat sich der „Fantalk“ fest im deutschen Fußball-TV etabliert. Das Format bringt Fußball-Experten, Prominente und Fans an einen Tisch, um leidenschaftlich, direkt und ungefiltert über die Königsklasse zu diskutieren.

Mit seiner großen Community und einem Millionenpublikum hat die Sendung längst Kultstatus erreicht. Was den „Fantalk“ besonders ausmacht, ist seine ungefilterte Nähe zu den Fans.

