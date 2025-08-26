Champions League: Qairat Almaty erstmals qualifiziert

SID 26.08.2025 • 21:57 Uhr Gegen Celtic Glasgow geht es ins Elfmeterschießen.

Der kasachische Fußball-Meister Qairat Almaty hat sich zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert. Nach einem 0:0 im Hinspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Rafael Urasbachtin im Rückspiel nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow durch.

Almaty ist damit der zweite Klub aus Kasachstan, der die Liga-/Gruppenphase der Königsklasse erreicht. Zuvor hatte das nur der FK Astana vor zehn Jahren geschafft. Gänzlich unerfahren ist Almaty im internationalen Geschäft aber nicht. 2021/22 hatten die Kasachen in der Conference League gespielt, waren aber in der Gruppenphase gescheitert.