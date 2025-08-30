Champions League: Termine fix! Dann steigen die Bayern-Kracher

SPORT1 30.08.2025 • 12:33 Uhr Der Auftakt in die Champions League hat es für den FC Bayern in sich. Der BVB muss zunächst auswärts ran, Eintracht Frankfurt hat Leroy Sané zu Gast.

Der FC Bayern startet am 17. September mit einem Heimspiel gegen den FC Chelsea in die neue Saison der Champions League. Das gab die UEFA am Samstag bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zum Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain kommt es am 4. Spieltag der Ligaphase am 4. November.

Der BVB startet bereits einen Tag früher als die Münchner in die anstehende Spielzeit in der Königsklasse. Am 16. September müssen die Schwarzgelben zu Juventus Turin reisen.

Champions League: Frankfurt gegen Leroy Sané

Der Startschuss für Eintracht Frankfurt fällt am Donnerstag, den 18. September, vor heimischer Kulisse gegen Galatasaray um Leroy Sané.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayer Leverkusen ist am gleichen Tag beim FC Kopenhagen gefordert.

Highlightspiele warten im weiteren Verlauf auch auf Frankfurt und Leverkusen. Die Eintracht empfängt am dritten Spieltag den FC Liverpool mit dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké und Florian Wirtz (22. Oktober) und reist am sechsten Spieltag zum FC Barcelona, der mit Trainer Hansi Flick erneut zu den Titelkandidaten gehört (9. Dezember).

Leverkusens größte Prüfungen dürften das Heimspiel gegen Paris (21. Oktober) und das Duell mit Manchester City (25. November) sein.

Die Ansetzungen der deutschen Mannschaften im Überblick:

1. Spieltag

Dienstag, 16. September 2025:

Juventus Turin - Borussia Dortmund (21.00)

Mittwoch, 17. September 2025:

Bayern München - FC Chelsea (21.00)

Donnerstag, 18. September 2025:

FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen (18.45)

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul (21.00)

2. Spieltag

Dienstag, 30. September 2025:

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (21.00)

FC Paphos - Bayern München (21.00)

Mittwoch, 1. Oktober 2025:

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (21.00)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (21.00)

3. Spieltag

Dienstag, 21. Oktober 2025:

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (21.00)

FC Kopenhagen - Borussia Dortmund (21.00)

Mittwoch, 22. Oktober 2025:

Eintracht Frankfurt - FC Liverpool (21.00)

Bayern München - FC Brügge (21.00)

4. Spieltag

Dienstag, 4. November 2025:

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt (18.45)

Paris Saint-Germain - Bayern München (21.00)

Mittwoch, 5. November 2025:

Benfica Lissabon - Bayer Leverkusen (21.00)

Manchester City - Borussia Dortmund (21.00)

5. Spieltag

Dienstag, 25. November 2025:

Manchester City - Bayer Leverkusen (21.00)

Borussia Dortmund - FC Villarreal (21.00)

Mittwoch, 26. November 2025:

Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo (21.00)

FC Arsenal - Bayern München (21.00)

6. Spieltag

Dienstag, 9. Dezember 2025:

Bayern München - Sporting Lissabon (18.45)

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (21.00)

Mittwoch, 10. Dezember 2025:

Bayer Leverkusen - Newcastle United (21.00)

Borussia Dortmund - FK Bodö/Glimt (21.00)

7. Spieltag

Dienstag, 20. Januar 2026:

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund (21.00)

Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen (21.00)

Mittwoch, 21. Januar 2026:

Qarabag Agdam - Eintracht Frankfurt (18.45)

Bayern München - Union Saint-Gilloise (21.00)

8. Spieltag

Mittwoch, 28. Januar 2026:

Bayer Leverkusen - FC Villarreal (21.00)

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur (21.00)

PSV Eindhoven - Bayern München (21.00)

Borussia Dortmund - Inter Mailand (21.00)

-----