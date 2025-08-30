CL: Bayern zum Auftakt gegen Chelsea - Dortmund in Turin

SID 30.08.2025 • 13:13 Uhr Auf die Münchner wartet gleich zum Start ein echter Härtetest. Im Herbst stehen den deutschen Teams einige Highlights in der Königsklasse bevor.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea in die neue Champions-League-Saison. Nach dem Auftaktspiel der Ligaphase am 17. September (21.00 Uhr) muss das Team von Trainer Vincent Kompany auf Zypern gegen Paphos FC ran (30. September). Das Topspiel beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain steht für die Bayern am vierten Spieltag (4. November) an. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag veröffentlichte.

Borussia Dortmund spielt zum Auftakt bei Juventus Turin (16. September), am vierten Spieltag geht es für den BVB zu Manchester City, wo das Wiedersehen mit dem früheren Dortmunder Torjäger Erling Haaland wartet (5. November). Am letzten Spieltag (28. Januar 2026) empfangen die Schwarz-Gelben Inter Mailand, den Finalisten in der Vorsaison. Vizemeister Bayer Leverkusen reist zunächst zum FC Kopenhagen, Eintracht Frankfurt trifft im ersten Spiel auf Galatasaray Istanbul und den früheren Münchner Leroy Sané (beide 18. September).

Highlightspiele warten im weiteren Verlauf auch auf Frankfurt und Leverkusen. Die Eintracht empfängt am dritten Spieltag den FC Liverpool mit dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitike und Florian Wirtz (22. Oktober) und reist am sechsten Spieltag zum FC Barcelona, der mit Trainer Hansi Flick erneut zu den Titelkandidaten gehört (9. Dezember). Leverkusens größte Prüfungen dürften das Heimspiel gegen Paris (21. Oktober) und das Duell mit Manchester City (25. November) sein.