Distanzrekord: Almaty muss nach Lissabon

Fast 7000 Kilometer liegen zwischen den beiden Städten, der bisherige Distanzrekord lag bei 6144 Kilometern.

Fast 7000 Kilometer für ein Spiel: Wenn Qairat Almaty zu seiner Champions-League-Reise zu Sporting Lissabon aufbricht, fällt ein Rekord. 6908 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der kasachischen Stadt und der portugiesischen Metropole, nie war die Distanz zwischen zwei Teams, die in der Königsklasse aufeinandertreffen, größer. Zur Einordnung: Von Frankfurt nach New York beträgt die Luftlinie 6202 Kilometer.

Almaty ist erstmals in der Champions League dabei, die Stadt liegt ganz im Osten Kasachstans. Bis nach China sind es vom dortigen Zentralstadion nur 300 km. Damit sind die Reisestrapazen für alle Gegner Almatys immens. Das betrifft auch Real Madrid mit seinem neuen Coach Xabi Alonso: Die Königlichen müssen 6414 Kilometer für ihr Auswärtsspiel in Kasachstan zurücklegen.