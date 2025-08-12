Mourinhos Champions-League-Traum rückt näher

Asya Menekse 12.08.2025 • 23:11 Uhr José Mourinho hat sich mit Fenerbahce Istanbul im torreichen Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Feyenoord Rotterdam durchgesetzt. Damit rückt der Traum von der Champions League immer näher.

Trainer-Legende José Mourinho hat mit Fenerbahce Istanbul einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Einzug gemacht und ist durch einen 5:2-Sieg in die Play-offs der Qualifikation gestürmt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aufgrund einer 0:1 Niederlage im Hinspiel stand der türkische Klub unter Zugzwang – und das besserte sich erst nicht. In einer spektakulären Schlussphase der ersten Halbzeit gingen zunächst die Gäste aus Rotterdam durch Tsuyoshi Watanabe mit 1:0 in Führung. Doch Mourinhos Team schaffte es, das Spiel noch vor der Halbzeit dank Archie Brown und Jhon Duran innerhalb nur einer Minute zu drehen.

Auch in der zweiten Halbzeit ging es für Fenerbahce torreich weiter. Fred brachte die Fans im Ülker-Stadion mit einem Traumtor zum Jubeln. Youssef En-Nesyri setzte in der 83. Spielminute mit dem Treffer zum 4:1 die Vorentscheidung.

Fenerbahce zieht in Champions-League-Playoffs ein

Doch Feyenoord gab nicht auf und sorgte durch das 4:2 in der 89. Spielminute noch einmal für Spannung. Kurz vor Schluss sorgte Anderson Souza Conceição dann aber mit dem 5:2 für die Entscheidung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem Mourinho in seinem ersten Jahr die Qualifikation für die Champions League verpasst hatte, will der Portugiese nun mit Fenerbahce international durchstarten.

Champions League? „Wir sind bereit!“

Nach dem Spiel zeigte sich der 62 Jahre alte Trainer zufrieden: „Es war ein emotional intensives Match. Meine Spieler haben sehr gut gekämpft.“

Zuletzt war Fenerbahce 2008/09 in der Champions League vertreten. Nach der langen Pause findet Mourinho: „Wir können in der Champions League spielen und viele Mannschaften schlagen. Jetzt werden wir gegen eine große Mannschaft spielen. Wir haben eine große Aufgabe zu erfüllen. Schauen wir uns erst einmal das erste Playoff-Spiel zu Hause an, dann werden wir sehen, was als Nächstes passiert.“