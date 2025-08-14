Neuer Kommentator für die Champions League

SPORT1 14.08.2025 • 11:58 Uhr Die Fans der Champions League müssen sich auf einen neuen Kommentator einstellen: Prime Video baut personell um.

Personeller Wechsel vor Beginn der Champions League: Der Streamingdienst Prime Video geht mit einem neuen Kommentator in die Saison. Künftig wird Hannes Herrmann die Spiele am Dienstagabend begleiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 36-Jährige war für Prime Video bereits bei den Übertragungen von Wimbledon tätig. Außerdem arbeitete er in der Vergangenheit auch schon bei Sky und Sportdigital.

Herrmann wird Jonas Friedrich ersetzen, der in die Rolle des Moderators wechselt. Der bisherige Moderator Alex Schlüter wiederum ist zur Sportschau der ARD gewechselt. Co-Kommentator bleibt der Ex-Profi Benedikt Höwedes.

Auch Mats Hummels gehört zum Champions-League-Team

Prime Video überträgt auch in der kommenden Saison wieder je ein Spiel der Königsklasse am Dienstag. Insgesamt werden 17 Partien live begleitet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neu zum Team stößt auch Mats Hummels, der als Experte vor die Kameras treten wird. Weiterhin mit dabei sind in derselben Rolle auch Matthias Sammer, Christoph Kramer, Josephine Henning und Tabea Kemme.