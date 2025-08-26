Sensation in der Champions-League-Qualifikation

Kairat Almaty hat sich sensationell zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert.
Kasachstan-Klub schockt Celtic
Im Rückspiel gegen Celtic Glasgow in Kasachstan setzte sich der kasachische Klub nach einem dramatischen Elfmeterschießen, bei dem Torwart Temirlan Anarbekov glänzte und drei Schüsse parierte, mit 3:2 durch.
Keine Tore in beiden Spielen
Bereits im Hinspiel im Celtic Park war kein Treffer gefallen (0:0), und auch in der regulären Spielzeit des Rückspiels blieb das Ergebnis unverändert. Die Verlängerung brachte keine Entscheidung, sodass das Drama vom Punkt entschieden wurde.
Der Qualifikationslauf von Kairat ist beeindruckend: Zuvor hatten sich die Kasachen bereits in drei Runden gegen Olimpija Ljubljana, KuPS aus Finnland und Slovan Bratislava durchgesetzt. Gegen Celtic trat das Team erneut als klarer Außenseiter an – und schrieb mit dem erstmaligen Erreichen der Champions League Vereinsgeschichte.
Almaty ist damit der zweite Klub aus Kasachstan, der die Liga-/Gruppenphase der Königsklasse erreicht. Zuvor hatte das nur der FK Astana vor zehn Jahren geschafft. Gänzlich unerfahren ist Almaty im internationalen Geschäft aber nicht. 2021/22 hatten die Kasachen in der Conference League gespielt, waren aber in der Gruppenphase gescheitert.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)