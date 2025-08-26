Sensation in der Champions-League-Qualifikation

Jeremias Hunold 26.08.2025 • 21:43 Uhr Kairat Almaty schafft die Sensation gegen Celtic Glasgow. Der Klub aus Kasachstan darf sich auf die Hauptrunde der Königsklasse freuen.

Kairat Almaty hat sich sensationell zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Rückspiel gegen Celtic Glasgow in Kasachstan setzte sich der kasachische Klub nach einem dramatischen Elfmeterschießen, bei dem Torwart Temirlan Anarbekov glänzte und drei Schüsse parierte, mit 3:2 durch.

Keine Tore in beiden Spielen

Bereits im Hinspiel im Celtic Park war kein Treffer gefallen (0:0), und auch in der regulären Spielzeit des Rückspiels blieb das Ergebnis unverändert. Die Verlängerung brachte keine Entscheidung, sodass das Drama vom Punkt entschieden wurde.

Der Qualifikationslauf von Kairat ist beeindruckend: Zuvor hatten sich die Kasachen bereits in drei Runden gegen Olimpija Ljubljana, KuPS aus Finnland und Slovan Bratislava durchgesetzt. Gegen Celtic trat das Team erneut als klarer Außenseiter an – und schrieb mit dem erstmaligen Erreichen der Champions League Vereinsgeschichte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Almaty ist damit der zweite Klub aus Kasachstan, der die Liga-/Gruppenphase der Königsklasse erreicht. Zuvor hatte das nur der FK Astana vor zehn Jahren geschafft. Gänzlich unerfahren ist Almaty im internationalen Geschäft aber nicht. 2021/22 hatten die Kasachen in der Conference League gespielt, waren aber in der Gruppenphase gescheitert.

-----