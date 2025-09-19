19 Atalanta-Fans nach Krawallen in Paris festgenommen

SID 18.09.2025 • 09:47 Uhr Die Polizei nahm mehrere mutmaßliche Randalierer fest. Die Vorfälle ereigneten sich vor dem Champions-League-Spiel gegen PSG.

Am Vorabend des Champions-League-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo (4:0) sind in Paris 19 Atalanta-Fans festgenommen worden. Laut der Gazzetta dello Sport trugen viele der Beteiligten vermummte Kleidung. Bei den Ausschreitungen am Mittwochabend kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen. Die Polizei griff ein und nahm die Verdächtigen in Gewahrsam.

