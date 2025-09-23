Auswärtsspiel in Neapel: Keine Tickets für Einwohner Frankfurts

SID 23.09.2025 • 23:46 Uhr Die italienischen Behörden haben wie schon beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams Sicherheitsbedenken.

Eintracht Frankfurt muss beim Auswärtsspiel in der Champions League bei der SSC Neapel auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Für das gesamte Stadion wurde ein Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Personen mit Wohnsitz in Frankfurt verhängt, wie mit Michele di Bari der Präfekt von Neapel am Dienstag verkündete. Diese Maßnahme für die Partie am 4. November sei auf Empfehlung der Polizei von Neapel getroffen worden, Grund sind erhebliche Sicherheitsbedenken bei einem möglichen Aufeinandertreffen beider Fangruppen.

„Erfolgschancen, Sinn und Zweck etwaiger Rechtsmittel gegen den Erlass werden sorgsam geprüft“, teilte die Eintracht in einem späteren Statement mit. Der Verein monierte in der Mitteilung auch, erst zeitgleich mit der Öffentlichkeit von dieser Maßnahme in Kenntnis gesetzt worden zu sein, die Beweggründe für die Entscheidung seien im Anschluss aber „ausführlich dargelegt und kontrovers diskutiert“ worden.

Zwar teile der Klub die Ansicht, dass es sich um ein „außergewöhnliches Hochrisikospiel gehandelt hätte“, wurde Vorstandsmitglied Philipp Reschke zitiert, „aber Fanausschlüsse sind und bleiben die falsche Antwort darauf.“ Im italienischen Fußball sei die Strategie, Auswärtsfans auszuschließen, „mittlerweile zur gängigen Praxis geworden“.

Beim vergangenen Duell beider Teams im Achtelfinale der Königsklasse in der Saison 2022/23 war es sowohl im Stadion als auch in der Stadt zu schweren Ausschreitungen gekommen, die zahlreiche Festnahmen zur Folge hatten.

