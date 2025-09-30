Hjulmand gibt Update zu Andrich

SID 30.09.2025 • 14:22 Uhr Bayer Leverkusen wird von Personalsorgen geplagt. Zumindest der Kapitän „sollte“ für die Champions League bereit sein.

Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen kann im wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen die PSV Eindhoven auf Kapitän Robert Andrich zurückgreifen.

Der angeschlagene 31-Jährige (Adduktorenprobleme) absolvierte das Abschlusstraining und „sollte bereit“ sein, sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER).

Ausfallen wird neben Torjäger Patrik Schick (Oberschenkelverletzung) auch Offensivspieler Nathan Tella, den Nigerianer plagen seit drei Wochen Knieprobleme.

Bayer Leverkusen in der Champions League unter Druck

Nach dem unbefriedigenden 2:2 zum Königsklassen-Auftakt beim FC Kopenhagen sind die Leverkusener angesichts des brettharten Herbstprogramms (Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City, Newcastle United) unter Zugzwang.

„Der Druck ist immer da. Aber wir denken nur an dieses Spiel“, sagte Hjulmand: „Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir immer eine Chance, zu gewinnen.“