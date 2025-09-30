Newsticker
Hjulmand gibt Update zu Andrich

Bayer Leverkusen wird von Personalsorgen geplagt. Zumindest der Kapitän „sollte“ für die Champions League bereit sein.
Kasper Hjulmand zeigt sich nach dem Remis gegen Borussia Mönchengladbach vor allem mit der ersten Halbzeit unzufrieden. Auch die Herangehensweise in der Schlussphase gefiel dem Trainer von Bayer Leverkusen nicht.
SID
Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen kann im wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen die PSV Eindhoven auf Kapitän Robert Andrich zurückgreifen.

Der angeschlagene 31-Jährige (Adduktorenprobleme) absolvierte das Abschlusstraining und „sollte bereit“ sein, sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER).

Ausfallen wird neben Torjäger Patrik Schick (Oberschenkelverletzung) auch Offensivspieler Nathan Tella, den Nigerianer plagen seit drei Wochen Knieprobleme.

Bayer Leverkusen in der Champions League unter Druck

Nach dem unbefriedigenden 2:2 zum Königsklassen-Auftakt beim FC Kopenhagen sind die Leverkusener angesichts des brettharten Herbstprogramms (Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City, Newcastle United) unter Zugzwang.

„Der Druck ist immer da. Aber wir denken nur an dieses Spiel“, sagte Hjulmand: „Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir immer eine Chance, zu gewinnen.“

Am Mittwoch gibt es dabei gleich mehrere Wiedersehen: Bayers Rekord-Einkauf Malik Tillman trifft auf seinen Ex-Klub, zudem kehrt PSV-Trainer Peter Bosz an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Niederländer hatte die Werkself zwischen 2019 und 2021 gecoacht.

