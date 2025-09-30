Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen kann im wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen die PSV Eindhoven auf Kapitän Robert Andrich zurückgreifen.
Hjulmand gibt Update zu Andrich
Der angeschlagene 31-Jährige (Adduktorenprobleme) absolvierte das Abschlusstraining und „sollte bereit“ sein, sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER).
Ausfallen wird neben Torjäger Patrik Schick (Oberschenkelverletzung) auch Offensivspieler Nathan Tella, den Nigerianer plagen seit drei Wochen Knieprobleme.
Bayer Leverkusen in der Champions League unter Druck
Nach dem unbefriedigenden 2:2 zum Königsklassen-Auftakt beim FC Kopenhagen sind die Leverkusener angesichts des brettharten Herbstprogramms (Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City, Newcastle United) unter Zugzwang.
„Der Druck ist immer da. Aber wir denken nur an dieses Spiel“, sagte Hjulmand: „Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir immer eine Chance, zu gewinnen.“
Am Mittwoch gibt es dabei gleich mehrere Wiedersehen: Bayers Rekord-Einkauf Malik Tillman trifft auf seinen Ex-Klub, zudem kehrt PSV-Trainer Peter Bosz an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Niederländer hatte die Werkself zwischen 2019 und 2021 gecoacht.