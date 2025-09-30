Bayern gegen Pafos wieder mit Kimmich

SID 30.09.2025 • 19:57 Uhr Der DFB-Kapitän bildet mit Aleksandar Pavlovic das Münchner Mittelfeldzentrum. Nicolas Jackson steht ebenfalls in der Startelf.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany baut im Champions-League-Spiel beim zyprischen Außenseiter Pafos FC wieder auf seinen Mittelfeldchef Joshua Kimmich. Der DFB-Kapitän war zuletzt zur Schonung in den Ligaspielen in Hoffenheim (4:1) und gegen Werder Bremen (4:0) nur Ersatz gewesen und jeweils erst nach gut einer Stunde eingewechselt worden.

Kimmich spielt im zentralen Mittelfeld neben Aleksandar Pavlovic. Gegen Bremen hatten noch Leon Goretzka und Tom Bischof in der Startelf gestanden. Vor Torwart Manuel Neuer bilden Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Raphael Guerreiro die Viererkette. In der Offensive sollen Michael Olise, Nicolas Jackson, Luis Díaz und Harry Kane für die entscheidenden Momente sorgen. Für Jackson ist es der zweite Startelfeinsatz für die Bayern. Der zuletzt formstarke Serge Gnabry sitzt zunächst auf der Bank.