Champions League: Topstar fällt bei BVB-Gegner aus

Borussia Dortmund bekommt es in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr im Ticker) beim Duell mit Athletic Bilbao nicht mit Europameister Nico Williams zu tun. Dies bestätigte Ernesto Valverde am Dienstagabend, der Flügelspieler sei nicht fit und habe die Reise nach Deutschland daher nicht angetreten, sagte der Trainer der Basken.
Topstar fällt bei BVB-Gegner aus
Der spanische Europameister fehlt schon länger verletzt. Auch fürs Duell in Dortmund reicht es nicht.
Williams (23), der als Linksaußen einer der Garanten für Spaniens Triumph bei der EM 2024 in Deutschland gewesen ist, hatte Anfang September beim 6:0 in der WM-Qualifikation in der Türkei eine Leistenverletzung erlitten.
Er verpasste deshalb vier Ligaspiele und den Champions-League-Auftakt gegen den FC Arsenal (0:2). Ohne seinen Superstar verlor Bilbao vier der fünf Spiele - und erzielte in diesem Zeitraum nur einen Treffer.
Im Sommer warben sowohl der FC Barcelona und der FC Bayern intensiv um den Flügelstürmer. Doch am Ende entschied er sich völlig überraschend zu einer Vertragsverlängerung bis 2035 bei seinem Jugendverein.