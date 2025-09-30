Champions League: Topstar fällt bei BVB-Gegner aus

SID 30.09.2025 • 20:41 Uhr Der spanische Europameister fehlt schon länger verletzt. Auch fürs Duell in Dortmund reicht es nicht.

Borussia Dortmund bekommt es in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr im Ticker) beim Duell mit Athletic Bilbao nicht mit Europameister Nico Williams zu tun. Dies bestätigte Ernesto Valverde am Dienstagabend, der Flügelspieler sei nicht fit und habe die Reise nach Deutschland daher nicht angetreten, sagte der Trainer der Basken.

Williams (23), der als Linksaußen einer der Garanten für Spaniens Triumph bei der EM 2024 in Deutschland gewesen ist, hatte Anfang September beim 6:0 in der WM-Qualifikation in der Türkei eine Leistenverletzung erlitten.

Er verpasste deshalb vier Ligaspiele und den Champions-League-Auftakt gegen den FC Arsenal (0:2). Ohne seinen Superstar verlor Bilbao vier der fünf Spiele - und erzielte in diesem Zeitraum nur einen Treffer.