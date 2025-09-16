Champions League: Besonderer Hummels-Moment in der BVB-Kabine!

SPORT1 16.09.2025 • 20:27 Uhr Mats Hummels meldet sich zurück in der Champions League - und in der Kabine des BVB!

Mats Hummels ist zurück in der Champions League: Der ehemalige Topspieler startet mit dem Spiel seines langjährigen Klubs Borussia Dortmund bei Juventus Turin in seine Laufbahn als TV-Experte.

Bei Prime Video meldete sich Hummels gleich zu Beginn der Übertragung zu Wort: Von dem Ort, wo er früher die Kollegen auf große Momente einstimmte.

Wie schon bei Hummels’ letztem Spiel geht es für den BVB gegen Juve.

Hummels freut sich über besonderen Beginn

„Ich finde die Geschichte schon sehr rund. Dieses Spiel, dazu mein letztes Spiel mit der AS Rom in Turin, gegen den FC Turin. Dann nochmal das Spiel zum Abschluss gegen Juve, heute das Spiel zum Auftakt meiner neuen Karriere. Es ist ein sehr, sehr runder Beginn“, sagte Hummels.

Der besondere Moment markiere seinen „ersten Arbeitstag nach vier Monaten. Es war ein guter Sommerurlaub. Jetzt bin ich wieder bereit, dass was passiert. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate, habe es aber auch genossen, eine Zeitlang mal gar nichts zu machen.“

Wo er denn gesessen hätte, wenn er noch Teil des BVB wäre, wurde Hummels vom neuen Moderator Jonas Friedrich gefragt. „Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich müsste mal Francky, den Zeugwart, fragen“, erwiderte der Ex-Weltmeister: „Ich glaube, die dritte Position wäre meine gewesen, wo jetzt Waldemar Anton sitzt.“

Kurios: Das neue Duo kam auch noch auf einen in der Kabine bereitstehenden Teller zu sprechen, auf dem sich ein Stück Kuchen befand.