Champions League: "Billiger" Täuschungsversuch gegen Bayern geht schief

Robin Wigger 30.09.2025 • 22:23 Uhr Mislav Orsic erzielt in Hälfte eins gegen Bayern ein Tor - nach der Pause fällt er allerdings negativ auf.

Dieser Täuschungsversuch ging in die Hose! Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte bei der 1:5-Pleite gegen den FC Bayern versuchte Mislav Orsic, einen Elfmeter zu schinden.

Dabei machte der Kroate des FC Pafos allerdings die Rechnung ohne Schiedsrichter Manfredas Lukjanciukas, der die Schwalbe direkt entlarvte. Statt Elfmeter für Pafos gab es Freistoß für den FC Bayern – und der Schauspieler kassierte die Gelbe Karte.

„Sowas von zu Recht“, rief Experte Benedikt Höwedes bei Prime Video: „Das ist ein ganz billiger Versuch, irgendwie einen Elfmeter zu provozieren.“

Höwedes kritisiert Schwalbe gegen Bayern

Kommentator Hannes Herrmann meinte: „Das war ein Schwächeanfall.“

Orsic, Torschütze zum 1:4 (45.), legte sich den Ball im Strafraum vor und erkannte, dass Konrad Laimer seinen rechten Fuß ein wenig ausfuhr. Allerdings kam der Österreicher nicht ansatzweise an den Fuß Orsics.