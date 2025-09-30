Champions League: "Billiger" Täuschungsversuch gegen Bayern geht schief

Dieser Täuschungsversuch ging in die Hose! Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte bei der 1:5-Pleite gegen den FC Bayern versuchte Mislav Orsic, einen Elfmeter zu schinden.
Täuschungsversuch geht schief
Dabei machte der Kroate des FC Pafos allerdings die Rechnung ohne Schiedsrichter Manfredas Lukjanciukas, der die Schwalbe direkt entlarvte. Statt Elfmeter für Pafos gab es Freistoß für den FC Bayern – und der Schauspieler kassierte die Gelbe Karte.
„Sowas von zu Recht“, rief Experte Benedikt Höwedes bei Prime Video: „Das ist ein ganz billiger Versuch, irgendwie einen Elfmeter zu provozieren.“
Höwedes kritisiert Schwalbe gegen Bayern
Kommentator Hannes Herrmann meinte: „Das war ein Schwächeanfall.“
Orsic, Torschütze zum 1:4 (45.), legte sich den Ball im Strafraum vor und erkannte, dass Konrad Laimer seinen rechten Fuß ein wenig ausfuhr. Allerdings kam der Österreicher nicht ansatzweise an den Fuß Orsics.
„Konni Laimer hat den Braten schon vorher gerochen und ist frühzeitig weggegangen“, sagte Höwedes, ehe er den Pafos-Akteur kritisierte: „Sowas gehört sich nicht.“