Champions League: BVB-Star fehlt gegen Juventus

Borussia Dortmund muss beim Auftakt in der Champions League bei Juventus Turin ohne Pascal Groß auskommen.
BVB-Star fehlt bei CL-Auftakt
Dortmund muss beim Auftakt in der Champions League am Dienstag ohne einen Mittelfeld-Star auskommen. Dafür gibt es zwei Rückkehrer.
Der 34-Jährige ist an einem Magendarmvirus erkrankt, reist nach SPORT1-Informationen deshalb nicht mit nach Italien.
Der BVB hatte bereits bekanntgegeben, dass Groß nicht am Abschlusstraining teilgenommen hatte.
BVB-Duo kehrt zurück
Mit nach Turin reisen hingegen Neuzugang Aarón Anselmino und Julian Brandt. Der Argentinier fehlte nach seinem starken Debüt zuletzt aufgrund muskulärer Probleme.
Brandt hatte sich in der Länderspielpause einer Operation am Handgelenk unterzogen und in der Folge die Partie gegen Heidenheim verpasst.
Nun sollen beide beim Duell am Dienstag (21 Uhr) mindestens ihre Kader-Rückkehr feiern. Mit dabei in Turin werden auch Nico Schlotterbeck und Emre Can sein, allerdings nur als Zuschauer.