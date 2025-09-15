Champions League: BVB-Star fehlt gegen Juventus

Lukas Rott , Johannes Behm 15.09.2025 • 13:57 Uhr Dortmund muss beim Auftakt in der Champions League am Dienstag ohne einen Mittelfeld-Star auskommen. Dafür gibt es zwei Rückkehrer.

Borussia Dortmund muss beim Auftakt in der Champions League bei Juventus Turin ohne Pascal Groß auskommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 34-Jährige ist an einem Magendarmvirus erkrankt, reist nach SPORT1-Informationen deshalb nicht mit nach Italien.

Der BVB hatte bereits bekanntgegeben, dass Groß nicht am Abschlusstraining teilgenommen hatte.

BVB-Duo kehrt zurück

Mit nach Turin reisen hingegen Neuzugang Aarón Anselmino und Julian Brandt. Der Argentinier fehlte nach seinem starken Debüt zuletzt aufgrund muskulärer Probleme.

{ "placeholderType": "MREC" }

Brandt hatte sich in der Länderspielpause einer Operation am Handgelenk unterzogen und in der Folge die Partie gegen Heidenheim verpasst.