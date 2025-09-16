Champions League: "Desaströs!" Krachender Fehlstart für Wanner-Klub

Maximilian Lotz 16.09.2025 • 21:37 Uhr Die PSV Eindhoven um Ex-Bayern-Talent Paul Wanner legt gegen einen Champions-League-Debütanten einen krachenden Fehlstart hin.

Als „desaströs“ und „katastrophal“ beschrieb das niederländische Portal Voetbal International den Auftritt der PSV Eindhoven zum Auftakt der Ligaphase der Champions League.

Mit 1:3 (0:2) unterlag der vom ehemaligen BVB-Coach Peter Bosz betreute niederländische Meister dem CL-Debütanten Union Saint-Gilloise. „Eiskalte Dusche für PSV“, titelte De Telegraaf.

„Als hätten wir Angst gehabt, den Ball zu fordern“

„Es schien, als hätten wir Angst gehabt, den Ball zu fordern“, sagte Mittelfeldspieler Joey Veerman bei Ziggo Sport.

Der belgische Meister, der erstmals seit 90 Jahren wieder den Titel gewonnen hatte, erwischte einen Start nach Maß und ging durch einen Foulelfmeter von Promise David früh in Führung (9.).

Noch vor der Pause erhöhte Anouar Ait El Hadj mit einem Solo von der Mittellinie auf 2:0 (39.). Für die Entscheidung sorgte Kevin Mac Allister (81.). Ruben van Bommel, Sohn des früheren Bayern-Stars Mark van Bommel, gestaltete das Ergebnis für die Gastgeber noch etwas freundlicher (90.).

Wanner leitet Ehrentreffer ein

Ex-Bayern-Talent Paul Wanner wurde erst in der 74. Minute eingewechselt - und war zumindest noch an der Entstehung des Ehrentreffers als Flankengeber beteiligt.

Der zusammen mit Wanner ins Spiel gekommene Myron Boadu erlebte einen Abend zum Vergessen. Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung musste der Ex-Bochumer mit Verdacht auf eine Oberschenkelverletzung schon wieder runter.