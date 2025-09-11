Das Finale der Fußball-Champions-League findet 2027 im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid statt. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) nach dem Treffen der Exekutive am Donnerstag in Tirana/Albanien bekannt. Die Frauen spielen ihr Endspiel in der kommenden Saison in Warschau.
Champions-League-Finale 2027 in Madrid
Die Männer spielen im Estadio Metropolitano um den Titel in der Königsklasse. Für die Frauen geht es nach Polen.
Das Estadio Metropolitano in Madrid
Das 2017 neu eröffnete Estadio Metropolitano ist zum zweiten Mal nach 2019 Austragungsort des Endspiels der Königsklasse. In der vergangenen Saison fand das Finale in München statt, 2026 empfängt Budapest die beiden besten europäischen Vereinsmannschaften.
Ursprünglich war Mailand als Finalort vorgesehen gewesen. Durch die ungewisse Sanierung des altehrwürdigen San-Siro-Stadions eröffnete die UEFA den Vergabeprozess jedoch erneut. Neben Madrid war auch Baku in Aserbaidschan an der Austragung interessiert.