Champions League: Flitzer macht PSG-Chance zunichte

Luca Utz 17.09.2025 • 23:40 Uhr Während des Champions-League-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo schaffte es ein Flitzer aufs Spielfeld.

In der 71. Spielminute des Champions League-Duells zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo kam es zu einem kuriosen Zwischenfall: Ein Flitzer schafft es während des Spiels aufs Feld und unterbrach einen PSG-Konter.

Khvicha Kvaratskhelia wollte nach Balleroberung in der eigenen Hälfte den Teamkollegen Achraf Hakimi auf die Reise schicken, doch plötzlich wurde es kurios.

Vielversprechender Angriff unterbrochen

Ein Flitzer rannte feiernd mit ausgebreiteten Armen über das Spielfeld, drei Security-Kräfte im Schlepptau. Nachdem er den Mittelkreis durchquert hatte, verschwand er schon wieder aus dem Bild.

Hakimi kam sogar an den langen Ball seines Mitspielers und hätte höchstwahrscheinlich aufs Tor zulaufen können, doch das Spiel musste unterbrochen werden.

